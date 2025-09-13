Juric: “Lookman non è pronto per domani, ho bisogno di umiltà e spirito. Assente anche Scamacca”

13/09/2025 | 13:54:43

Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita tra Atalanta e Lecce, partendo dal caso Lookman: “Mi aspetto di giocare una partita difficile ben attiva sotto tutti i punti di vista. Ademola per domani non sarà pronto. Una situazione veramente spiacevole e difficile. Ho sentito come allenatore che abbiamo bisogno di altre cose: spirito, umiltà, sentire bene la maglia. Serve fare meglio e prendersi anche delle responsabilità. Serve appartenenza. Io domani voglio vincere. Scamacca? Per Gianluca si tratta soltanto di una semplice infiammazione. Domani anche lui non ci sarà. Ha reagito molto bene quando ha recuperato, però non ci aspettavamo questo stop”.

FOTO: Instagram Atalanta