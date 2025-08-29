Juric: “Lookman? Difficile indovinare quello che accadrà, se rimarrà”

29/08/2025 | 15:42:22

Un Ivan Juric rilassato e pacato quello da poco apparso nella conferenza stampa di presentazione del match della sua Atalanta in trasferta a Parma. Mercato e novità di formazione i temi caldi: “Ederson continua ad avere questo problema al ginocchio e domani non ci sarà”. Sul mercato: “Qualcosa penso possiamo fare in questi due o tre giorni, di Lookman non lo so, difficile indovinare quello che accadrà, se rimarrà”. In attacco confermato il tridente visto contro il Pisa, Maldini-De Ketelaere-Scamacca: “Vorrei dare continuità e sicurezza, fanno tante cose buone, devono essere devastanti poi però anche quelli che entrano dalla panchina, sono contento per Scamacca, dobbiamo gestirlo durante la settimana, oggi confido che fa l’allenamento e ci sarà”.

foto instagram atalanta