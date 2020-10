Juric: “L’obiettivo è salvarci, il resto ben venga. Kalinic? Si muove già bene”

Il tecnico dell’Hellas Verona, dopo il pari contro il Genoa, ai microfoni di Sky ha commentato lo 0-0. Queste le parole di Juric: “Questa sera sono soddisfatto dei ragazzi, è mancato il colpo vincente ma abbiamo fatto un’ottima gara battendo 14 angoli. L’obiettivo è salvarsi, diventare tosti e migliorare. Poi se fai meglio come l’anno scorso bene, ma è ben presente che l’obiettivo è questo. Ho visto cose fatte bene come lo spirito in campo e il pressing. Colley oggi ha fatto cose molto interessanti, Kalinic si muove già nel modo giusto, ci vorrà secondo me almeno due settimane, un mese che ritorni sperando che tutto vada liscio. Con lui ho parlato prima che venisse, sa cosa gli aspetta in una squadra per lui piccola ma ho visto grande disponibilità. Io credo molto in Favilli e Di Carmine.”

Foto: twitter Verona