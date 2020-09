Juric: “Le mie richieste devono essere soddisfatte, altrimenti è la fine”

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, durante la conferenza stampa odierna, si è soffermato a parlare del mercato che sta facendo la società scaligera. Queste le sue parole: “Richieste? Devono essere soddisfatte, altrimenti è la fine. Quando fai un mercato in uscita di un certo tipo, devi farne un mercato in entrata all’altezza. I giocatori li sceglie D’Amico in base alle caratteristiche, poi ovviamente dobbiamo essere tutti d’accordo. Altrimenti rimani come prima.”

Foto: twitter Hellas Verona