Juric: “Lazio rinata con Gattuso. Kouadio ha perso tempo in Nazionale”

09/10/2026 | 15:27:31

Le parole di Ivan Juric alla vigilia della partita contro la Lazio: “Mi piacciono molto, hanno giocatori ‘di Premier’ con gamba e forza. Gattuso? La sua carriera parla per lui, ho grande stima. Non ha paura, è andato ad allenare in Grecia e Croazia, va dritto per la sua strada. La Lazio è rinata con lui. Kouadio? Per me ha perso tempo. Sì è stato convocato, è stato là, però sono due settimane e mezzo di lavoro che avrei preferito facesse qua. Bene che si sia avvicinato alla Nazionale, ma è meglio rimanere qua se poi non gioca”.

foto x monza