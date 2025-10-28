Juric: “L’Atalanta è stata il triplo del Milan come intensità, abbiamo dominato in lungo e in largo”

28/10/2025 | 23:22:09

Juric ha parlato a Dazn dopo il pareggio tra Milan e Atalanta: “L’Atalanta è stata il triplo del Milan stasera come intensità. Abbiamo dominato in lungo e in largo, dopo il gol loro c’è stata solo l’Atalanta. L’unica squadra che meritava di vincere siamo stati noi. E’ veramente un peccato, la squadra merita più punti ma se ci crediamo ci arriveremo. Sono convinto che ci sbloccheremo, abbiamo interpretato la gara nel modo giusto”.

foto x atalanta