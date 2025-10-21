Juric: “La vittoria è fondamentale. Inizio positivo, tolto il PSG, nessuna squadra ci ha impensierito”

21/10/2025 | 21:13:10

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Slavia Praga.

Queste le sue parole: “Staremo a vedere sulla formazione. Secondo me Maldini deve dare qualcosa in più per alzare il suo status: s’impegna, fa tutto, ma può fare di più”.

Quanto è migliorata la squadra dal punto di vista difensivo? “Solo a Parigi abbiamo sofferto. Quella partita era una storia a sé, ma per quanto riguarda le altre gare abbiamo concesso poco: soprattutto nel ripiegare e prendere posizione. Mi sta piacendo molto la squadra”.

Che riscontri ha avuto da Lookman punta? “Nonostante abbia giocato come punta ha fatto bene. Poi è chiaro che nella posizione originale si rende molto di più rispetto ad un riadattamento. Penso anche a Sulemana che ha fatto benissimo: lui, così come Mola, hanno lavorato bene a tutta fascia”.

Quanto è migliorata l’Atalanta considerando le prossime partite? “Sicuramente ho riscontri positivi, ma c’è anche qualche rammarico considerando i punti che abbiamo perso per strada. Stiamo giocando ad alti livelli, ma dobbiamo diventare più cinici”.

Cosa ne pensa dello Slavia Praga? “Mi sono piaciuti molto: interpretano al meglio le partite considerando anche la loro qualità. Contro l’Inter hanno cambiato modo di giocare nonostante gli infortuni e sicuramente sarà una squadra difficile da affrontare vista l’aggressività dello stesso Slavia Praga”.

Cosa ne pensa di Ademola Lookman? “E’ migliorato molto con Gasperini. Un giocatore molto più completo rispetto a quando era in Premier League: se ritornasse in Premier farebbe gli stessi goal che fa qua a Bergamo”.

Come migliorare la concretezza sottoporta? “Sicuramente c’è da crescere sotto tanti aspetti: senza dimenticare ovviamente che abbiamo colpito un palo e c’è stata qualche parata del portiere avversario. Vedi le cose e le affronti sperando di migliorare nella maniera migliore possibile”.

Quanto sono fondamentali i rientri di Kolasinac, Kossounou e Bellanova? “Rientri fondamentali. Secondo me Odilon e Raoul potrebbero anche giocare dall’inizio. Su Kolasinac sono contento che abbia recuperato: ha fatto oggi il primo allenamento con noi. Non è ancora pronto al 110%, ma rivederlo ha fatto piacere”.

E’ la partita più importante della stagione? “Penso che sarà una grande opportunità per noi. Una partita in casa dove dobbiamo vincere”.

Come stanno i giocatori appena rientrati? “Zalewski potrebbe avere una chance dal primo minuto, stessa cosa Bellanova. Scamacca deve riprendere la condizione giusta: sta lavorando come un matto. Oggi l’ho visto meglio e può crescere nelle prossime settimane”.

Foto: Instagram Atalanta