Juric: “La Roma è la principale candidata allo Scudetto insieme all’Inter. Dobbiamo aggredirli per metterli in difficoltà”

27/11/2026 | 17:33:57

Ivan Juric presenta la sfida contro il suo passato, la Roma, in conferenza stampa. Il Monza farà visita all’Olimpico domenica alle 18:00.

Sulla Roma: “Segnano quattro o cinque gol a partita. Ogni squadra che va all’Olimpico rischia tanto, ma anche in trasferta stanno attraversando un momento straordinario. Gasperini è riuscito a trasmettere alla squadra tutto quello che aveva in mente e probabilmente continuerà a farlo. Adesso si vede che vanno forte. Sono una squadra difficilissima da affrontare. Scudetto? La considero una delle principali candidate insieme all’Inter. Vedremo se anche la Lazio riuscirà a mantenere questo ritmo, ma la Roma sta andando fortissima”.

Sulla chiave per battere la Roma: “Ho notato che le squadre che provano soltanto a chiudersi e a gestire gli spazi, senza aggredire la Roma, fanno molta fatica e finiscono per subire anche cinque gol. Chi invece prova ad aggredirla riesce a metterla in difficoltà, anche se dobbiamo riuscire a mantenere quell’intensità per tutta la partita”.

Sull’esperienza alla guida della Roma: “Sono le esperienze negative che ti fanno crescere maggiormente. Quelle belle ed entusiasmanti le ricordi con piacere, ma credo che dalle difficoltà si impari di più. La vita va avanti e sono concentrato solo sul Monza”.

Su Carboni: “Sono molto contento per lui, perché penso che abbia disputato una bellissima partita contro la Fiorentina. Non so se sia stata la sua migliore prestazione, ma è stato sempre molto concentrato. Ha una mentalità pazzesca”.

Su Ciurria: “In questo momento siamo in 27 e devo fare delle scelte, non soltanto per le partite ma anche durante gli allenamenti. È una situazione complicata e spero si possa risolvere a gennaio. Purtroppo dopo l’infortunio è rimasto fuori dalle rotazioni e mi dispiace”.

Foto: Instagram Atalanta