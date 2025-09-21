Juric: “La partita con il PSG ci ha dato forza. Lookman? Ha una mentalità vincente”

21/09/2025 | 17:39:16

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha commentato così in conferenza stampa la vittoria per 3-0 contro il Torino:

“La partita contro il PSG ci ha dato forza: lì abbiamo affrontato i migliori. A lunghi tratti nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nel secondo tempo abbiamo gestito bene. L’unico neo sono stati gli infortuni, ma chi li ha sostituiti ha fatto molto bene. Oggi, nonostante gli infortuni, i ragazzi che hanno giocato hanno dato un grande contributo. La nostra è una rosa lunga e dobbiamo continuare così. Lookman? Lunedì ha parlato con me e con la squadra. Ha una grande mentalità vincente; ora servirà recuperarlo dal punto di vista fisico.”

Foto: Instagram Atalanta