Juric: “La Juventus è una grande squadra, sarà difficile. Dobbiamo essere pronti a tutto”

27/09/2025 | 17:30:59

Ivan Juric ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus: “La Juve è una grande squadra con tante opzioni, sta facendo bene e per noi sarà una grande prova. Sarà una partita difficile, loro sono compatti anche se ultimamente hanno preso tanti gol. Bisogna giocare bene come nelle ultime due partite, per fare il meglio possibile. Openda e Yildiz potrebbero scambiarsi? Può succedere, su quella parte non c’è un giocatore classico ma una mezzala più offensiva. Bisogna leggerla bene dall’inizio, essere pronti a ogni soluzione”.

FOTO: instagram atalanta