Juric: “Io a rischio esonero? Abbiamo fatto un lavoro eccellente. Spero di recuperare presto Mangas, Pessina ci manca”

17/09/2026 | 15:34:46

Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo: “Io a rischio esonero? Secondo me stiamo giocando molto meglio. Per me è stato fatto un lavoro eccellente. Stiamo facendo molto bene, dobbiamo sicuramente migliorare in difesa. Dobbiamo diventare un po’ più tosti. Ci sono momenti della partita in cui bisogna essere più cattivi e concreti. Zeballos sta lavorando, ma ha bisogno di tempo. Dobbiamo stare attenti a inserirlo. Nelle prossime tre settimane lo metteremo a posto. Mangas spero di recuperarlo e di averlo. Pessina ci manca, perché ha esperienza e conosce molto bene il mio gioco. I dettagli sono sicuramente importanti. Domani in porta ci sarà Tornqvist e non Thiam”.

foto x monza