Juric in campo per l’allenamento. La Roma (per ora) decide di non… decidere

Ivan Juric barcolla, ma non molla. E la Roma decide di… non decidere, almeno per ora, tenendo conto che la famiglia Friedkin è imprevedibile e che le cose possono cambiare da un’ora all’altra. Ma intanto Juric è in campo per l’allenamento della Roma, giovedì sera lo aspetta il Torino, il suo ex Torino, a meno di sorprese o di pentimenti improvvisi.

Foto: Instagram Roma