Juric: “Il Verona non è salvo. Zapata? Difficile che ci sia”

Il tecnico granata prepara la trasferta di domani contro il Verona. Così ha parlato in conferenza stampa: “Nell’ultima gara abbiamo fatto benissimo, una grande prestazione. Il Verona non è salvo, ha grande entusiasmo e si è visto contro la Fiorentina. Sarà difficile come sempre. Loro giocano con grande entusiasmo e si vede, è la base delle loro prestazioni a prescindere dal modulo. Giocano in verticale e con ritmo. Ricci molto probabilmente prenderà il posto di Vlasic. Zapata ha un dolore al fianco, la vedo difficile che ci sia. Buongiorno ha un fastidio all’adduttore, dobbiamo valutarlo”.

Foto: Torino FC, allenamento allo stadio Filadelfia