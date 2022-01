Juric: “Il Sassuolo non ha mai tirato, noi abbiamo creato dieci-quindici situazioni importanti. Dispiace per il pareggio”

Ivan Juric a DAZN dopo il pareggio con il Sassuolo: “La squadra ha fatto una partita eccellente. Loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato dieci-quindici situazioni importante. Il calcio è così, va accettato anche se dispiace per i ragazzi. Abbiamo fatto un gran gioco oggi, sia tecnicamente che per intensità. Non li abbiamo fatti giocare ed abbiamo fatto quello che avevo detto di fare”.

FOTO: Twitter Torino