Juric: “Il momento è positivo, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso…”

Ivan Juric il tecnico del Verona è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match della sua squadra in scena domani contro il Milan.

Ecco un passaggio delle dichiarazioni dell’allenatore.

Sui nuovi arrivi Dimarco ed Eyserric.

“Non è facile entrare subito nei meccanismi, Dimarco viene dall’Inter e sta bene perché Conte lavora tanto. Sono giocatori ottimi”.

L’entusiasmo dell’ambiente.

“Non deve essere così: il momento è positivo, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso ci sono tre partite in sei giorni e dobbiamo pensare solo a quello. In momenti così bisogna spingere forte, non accontentarsi. In altri momenti va tutto male, se le cose vanno bene è un peccato accontentarsi”.

Foto: Twitter ufficiale Verona