Juric: “Il Milan non ha mai tirato in porta. Abbiamo dominato”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato così a DAZN dopo il ko contro il Milan a San Siro:

“Abbiamo fatto una grandissima partita in tutti i sensi, il Milan non ha mai tirato in porta. Abbiamo avuto dominio e fluidità di gioco, è girata proprio male oggi perché è stata la miglior partita giocata fino ad adesso. E’ andata così. I ragazzi hanno dominato, hanno fatto tutte le cose giuste anche se abbiamo dei limiti e dobbiamo migliorare. So da dove siamo partiti, abbiamo alzato molto il livello di gioco. E’ un grandissimo peccato”.

Foto: sito Torino