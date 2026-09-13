Juric: “Il Lecce non ha mai tirato in porta, non ricordo parate di Thiam. Facciamo benissimo la fase difensiva”

13/09/2026 | 17:55:39

Ivan Juric vede il bicchiere mezzo pieno dopo la disfatta del Via del Mare, dove il suo Monza ha perso 3-2 contro il Lecce. Le parole del tecnico in conferenza stampa: “Difensivamente non abbiamo concesso niente, il Lecce non ha mai tirato in porta. Abbiamo concesso tre gol con leggerezza, ma il calcio è così. La squadra è giovane e pimpante, gioca bene a calcio ma se non diventa più cattiva non si va lontano. La squadra gioca un ottimo calcio, lo abbiamo dimostrato anche oggi. Stiamo pagando gli errori individuali ma il calcio è questo. Le statistiche contano poco, se alziamo il livello possiamo migliorare. Loro avevano cattiveria nell’attacca sui piazzati e noi poca cattiveria nel difendere. Abbiamo creato tanto, Falcone ha fatto grandi parate al di là dell’errore. La fase difensiva la facciamo benissimo, non ricordo parate del nostro portiere. Lavoreremo su determinate situazioni. Nel primo tempo abbiamo avuto sei grandi occasioni da gol”.

Foto: Instagram Atalanta