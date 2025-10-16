Juric: “Il bilancio per ora è positivo. Ci mancano dei punti in campionato”

Ivan Juric, allenatore dell’ Atalanta, ha parlato a Sky Sport dove ha fatto un bilancio del primo periodo della stagione della Dea.

Queste le sue parole: “Il bilancio per ora è positivo, questa è una società super organizzata, la squadra sa lavorare bene. Per ora le cose stanno andando bene anche se c’è rammarico per il campionato, perché ci mancano dei punti. L’impatto non è stato semplice, con un avvio di stagione subito forte…

“Ora arriva un altro ciclo di 7 partite dove avremo più giocatori a disposizione, vogliamo fare bene e vedremo dopo questo ciclo dove saremo”.

A che percentuale è il suo percorso? “Non si possono fare percentuali: alcune partite sono andate bene, in altre invece siamo mancati in zona gol nonostante le occasioni siano sempre arrivate. Io vedo solo una squadra…”.

Foto: X Atalanta