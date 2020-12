Juric: “I miei giocatori sono stati grandissimi. Con Pradè è tutto a posto, sono un impulsivo”

Ivan Juric, allenatore del Verona, ha commentato il match contro la Fiorentina, finito 1-1, ai microfoni di Sky. “Ho abbracciato i miei giocatori perché sono stati grandissimi. Stiamo attraversando un momento difficile e stiamo giocando in maniera molto seria. Potevamo anche vincere nella ripresa, ma la Fiorentina ha molti bravi giocatori e sono contento così. I giovani? Hanno dato brillantezza. Per l’Inter non recupereremo nessuno in attacco. Mi faccio i complimenti, di solito siamo aggressivi in tutto il campo, oggi ho chiesto attenzione in difesa. La polemica con Pradè? È tutto a posto. Io sono impulsivo, mi ha dato fastidio quello che ha detto, non è stato un complimento per i giocatori che sono andati via, anche se nei miei confronti lo è stato. Il rapporto con la società? Mi sono arrabbiato all’inizio per le plusvalenze, poi mi è passato. Ci sono rimasto male, dovevamo fare altro, poi per colpa del Covid gli accordi non sono stati rispettati. Però capisco che all’Hellas funziona così, c’è grande attenzione per il bilancio. Io in gialloblù mi trovo bene, mi coccolano”.

Foto: Twitter Verona