Juric: “I cori contro? Siamo andati oltre quello che potevamo fare. Questa è la verità”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato: “Abbiamo giocato molto bene all’inizio della partita, i primi 25 minuti abbiamo fatto meglio. Poi il primo gol ci ha tagliato le gambe, ho visto una qualità di gioco devastante. I cori contro? So qual è il mio lavoro, sono stati tre anni fantastici in cui siamo andati al massimo, siamo andati oltre quello che potevamo fare, la mia schiettezza a volte fa male, ma la verità è quella. La squadra è nona, prima era diciassettesima”.

Foto: Twitter Torino