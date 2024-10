Juric: “Hummels non gioca per scelta tecnica. La Fiorentina squadra di grande valore”

Dopo la vittoria di misura in Europa League, Ivan Juric torna a parlare in conferenza stampa, questa volta in occasione di Fiorentina-Roma di domani sera. Il tecnico della Roma ha parlato della situazione di Hummels, ancora a secco di minuti con la maglia giallorossa.

Su Hummels: “Vale quello che ho già detto, scelgo in base a quello che vedo durante l’allenamento. Gioca chi mi dà più sicurezze. Età, curriculum. L’allenatore non lo guarda. Si tratta di una scelta tecnica. Anche Hermoso sta trovando poco spazio, nonostante la sua esperienza all’Atletico Madrid. Ndicka può diventare un top player sul centro destra, domani avrà una prova molto difficile contro Kean. Non c’è altro motivo. E’ una scelta tecnica”.

La Fiorentina: “Ha 20 elementi di tanta qualità, ora ha fatto acquisti importanti. La strada che ha intrapreso è quella giusta, parliamo di una squadra di grande valore”.

Foto: Instagram Roma