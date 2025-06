Juric: “Ho fatto cinque anni alla grande e uno no. Questo è un jolly”

09/06/2025 | 18:45:02

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha così parlato: “C’è stata grande felicità alla chiamata dell’Atalanta. Penso che il calcio sia così, sono stati fatti cinque anni alla grande, ne basta uno per abbassarti o per partire all’inizio. Questo è un jolly, perché non ho fatto bene in questa stagione, ora ho una grandissima opportunità di fare grandi cose. Non succede spesso, di solito il percorso è diverso”.

Foto: Instagram Atalanta