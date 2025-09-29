Juric: “Gli infortuni pesano, speriamo di recuperare qualcuno dopo la sosta”

29/09/2025 | 22:19:55

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Club Brugge: “Ci piacerebbe avere tutti a disposizione. Vogliamo vincere la partita, ma senza spremere troppo i ragazzi. Stanno bene e sono fiducioso. Gli infortuni? Indubbiamente pesano, ma anche chi è stato impiegato ha dato ottime risposte, come Djimsiti e Ahanor. Per un allenatore è un segnale importante: significa che, pur non giocando, si sono allenati con grande serietà. Non vedo l’ora di avere di nuovo la squadra al completo: spero dopo la sosta di recuperare qualcuno e migliorare la nostra situazione”.

FOTO: instagram atalanta