Juric: “Gattuso ha fatto un ottimo lavoro, ora è un altro Napoli. I cinque cambi? Non mi piacciono”

Alla viglia della sfida contro il Napoli, Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato così ai microfoni del club scaligero: “Il Napoli è cambiato con l’ottimo lavoro di Gattuso: hanno grande qualità e un’ottima fase difensiva. Pensano a fare sempre risultato e sono davvero tosti. Anche io però credo che ogni partita sia un’occasione per fare punti, altrimenti non avrebbe senso scendere in campo: un’opportunità, se non sbagli niente, ce l’hai anche contro le grandi squadre. Ci aspetta un avversario in grande salute, che ha trovato il proprio equilibrio e che ha grossi stimoli derivanti dalla vittoria in Coppa Italia, ma noi cercheremo di essere il solito Verona. Se mi aspettavo questo Hellas? Ci speravo, e contro il Cagliari ho comunque visto molte situazioni nelle quali possiamo crescere dal punto di vista fisico. Obiettivi? Sempre la salvezza, finché non ne avremo la certezza. AI 5 cambi? A me non piacciono, non mi entusiasmano così tanto, anche se possono essere un aiuto. Si cambia mezza squadra, poi ovviamente se hai una rosa fantastica il discorso cambia. Ci sono certi ruoli in cui, se mi convincono durante la gara, preferisco non mettere mano”.

Foto: Twitter ufficiale Hellas Verona