Juric: “Gasperini ha creato una macchina perfetta. Gli manca solo qualche trofeo”

Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani a Bergamo con l’Atalanta.

Queste le parole del tecnico croato: “Gasperini è un maestro per me, mi ha insegnato tutto, ha portato l’Atalanta ad una dimensione fantastica, è una macchina perfetta. Dopo la sconfitta col Liverpool ho sentito commenti vergognosi da parte di ex calciatori, invece è andato a Liverpool a vincere due a zero, con lo stesso modulo dell’andata. Ha creato un mostro. A Verona non ci sono le condizioni per pensare di diventare come l’Atalanta, e non possiamo nemmeno pensare di diventare più forti dello scorso anno. Stiamo facendo i miracoli, abbiamo un grande gruppo e stiamo facendo le cose per bene”.

Sul momento in casa Hellas: “Domani arriveremo con giocatori che stanno bene: Barak, Zaccagni, Tameze, inoltre io non ho mai allenato Benassi: penso un giorno. Ha questo problema al polpaccio e non riesce ad uscirne, in questo momento la situazione è questa. Non ho avuto questi casi nella mia storia calcistica, per cui è meglio parli il dottore. Oggi è una giornata importante: vediamo se Lovato e Favilli riescono ad allenarsi con noi e se sono convocabili. Abbiamo perso per questa partita, penso, Magnani”.

Su Maradona: “È stato il mio primo idolo. C’è grande tristezza, è inspiegabile il mio sentimento nei suoi confronti, perché piangi. Questo per me è inspiegabile. Non è stato un esempio umano, ma è inspiegabile il mio attaccamento nei suoi confronti, perché ti ha regalato emozioni che nessuno ti ha mai regalato. La notizia ti sconvolge, mi sembrava fosse morto mio fratello, o mio padre”.

Foto: Twitter Hellas Verona