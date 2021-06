Juric, garanzia per il Toro. Ma gli serve un Vagnati alla D’Amico

Ivan Juric è la migliore garanzia per i tifosi del Torino. L’allenatore giusto, tatticamente un numero uno, caratterialmente in grado di trasmettere il massimo. E anche sul mercato è abbastanza esigente, lo ha dimostrato andando spesso in rotta di collisione con Setti, presidente del Verona. Di sicuro dovrà migliorare Vagnati, il direttore sportivo che al primo anno di Toro non ha certo inciso come avrebbe voluto la proprietà. Adesso deve incidere di più, il contratto lo tutela ma anche per lui è una stagione decisiva. Juric avrebbe voluto lavorare ancora con D’Amico, ma l’impegno che lega Vagnati al Toro ha fatto la differenza. In attesa che la differenza ci sia anche sul mercato a livello di tempismo e di operazioni azzeccate.

FOTO: Sito ufficiale Torino