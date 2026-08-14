Juric: “Gara ben fatta, ma dobbiamo crescere, perché il campionato di Serie A è un’altra cosa”

14/08/2026 | 23:36:48

Il tecnico del Monza, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Avellino in Coppa Italia.

Le sue parole: “Una partita giusta e ben fatta”.

Pessina? “Pessina si opera il 17, siamo pochi lì in mezzo e dovremmo pensarci”.

Sul calciomercato cosa ci dice? “Dobbiamo ancora fare tante cose, oggi abbiamo affrontato una squadra di Serie B e la Serie A è un’altra cosa, magari qualche esperto serve. Cutrone-Varela è stata una bella sorpresa. Anche Bakoune è un ragazzo interessante da far crescere e ha le qualità. Gioca sempre al massimo e non salta mai un allenamento, sono contento di ciò. Bakoune fa parte dei giovani da crescere”

E su Kouadio? “È un altro giocatore da far crescere, ci sono tanti giocatori giovani con potenzialità”.

Sa qualcosa su Petagna, anche in ottica calciomercato? “Stiamo facendo varie valutazioni, l’idea della società era di fare una piccola rivoluzione. Non abbiamo una disponibilità economica alta, ma Petagna ha fatto una grandissima partita e secondo me farà una bellissima stagione se rimarrà”.

Foto: sito Monza