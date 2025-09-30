Juric: “Ederson e Lookman titolari? E’ la partita giusta per rilanciarsi. Fiducia in Bernasconi”

30/09/2025 | 18:16:15

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky prima della gara contro il

“Sono giocatori di qualità, da un po’ si allenano con noi. Penso che oggi sia una buona occasione per cominciare a giocare e fare le partite.”

Hanno già un’autonomia sufficiente?

“Non lo so, vediamo come stanno. Non si sa mai, però sono due atleti ottimi: valuteremo durante la gara.”

Altra mossa a sorpresa: Bernasconi a sinistra, come già a Parigi. Perché ancora lui?

“Abbiamo tante partite ravvicinate. Il ragazzo ha fatto un’ottima partita a Parigi, ho fiducia in lui e credo farà bene anche stasera.”

Rispetto a ieri, su cosa hai insistito nelle ultime ore di preparazione?

“Abbiamo lavorato sui dettagli, su tutto quello che può succedere. Adesso bisogna eseguirlo bene.”

Che partita ti aspetti contro un avversario così veloce e capace di giocare un buon calcio?

“Sappiamo che l’anno scorso hanno dominato e sono riusciti a passare il turno. Quest’anno vogliamo fare meglio e cercare di batterli.”

