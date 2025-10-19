Juric: “E’ un miracolo non aver vinto oggi. Partita dominata, aspetto che torni Scamacca”

19/10/2025 | 20:30:45

Juric ha parlato a Sky dopo il pareggio tra Atalanta e Lazio: “Abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi meritavano un altro risultato. Abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Già da inizio secondo tempo creavamo occasioni da gol, poi con Krstovic abbiamo avuto altre giocate. Penso che la squadra sta bene, oggi il secondo tempo è un miracolo non averlo vinto. Non li abbiamo mai fatti ripartire, è mancato solo il gol. Scamacca lo aspettiamo, voglio che recuperi il prima possibile”.

foto instagram atalanta