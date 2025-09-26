Juric: “Domani vogliamo dare il massimo. Lookman? Si sta allenando bene, cercheremo di riportarlo a pieno regime”

26/09/2025 | 13:48:19

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, in programma domani alle 18:00. Queste sono state le sue parole:

“Che gara mi aspetto domani? Mi aspetto di affrontare una squadra con tante opzioni. Sarà dura, come abbiamo potuto constatare nell’amichevole, e vogliamo cercare di dare il massimo. Gli infortunati? Viviamo alla giornata. Domani ci sarà De Ketelaere, mentre per gli altri valuteremo se riusciremo a recuperarli per martedì. Ede potrebbe essere disponibile per martedì. Lookman si sta allenando bene e, pian piano, cercheremo di riportarlo al pieno regime.”

Foto: Instagram Atalanta