Juric: “Domani ci saranno due o tre cambi. Il mercato? Ci vedremo dopo la gara. Qualcosa bisogna fare”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter. Queste le parole del tecnico gialloblù: “Il 2020 per me è stato un anno magico, come lo era stato a Crotone. Entrambi gli anni sono stati fantastici, perché sono state fatte cose all’inizio inimmaginabili. Chi marcherà Lukaku? Magnani e Gunter hanno fatto bene l’altro giorno. Poi c’è anche Lovato che può fare quel ruolo, ma i primi due hanno più impostazione rispetto a Matteo. Ruegg? È entrato molto bene, ci ha dato slancio. Ha avuto bisogno di tempo per adattarsi, ha pagato il prezzo di questo periodo. Ma è da un po’ che si allena bene, secondo me può giocare anche dall’inizio. Le scelte di formazione? Non abbiamo tante opzioni in mezzo: manca Barak, devo stare attento anche a Zaccagni, che in questo periodo ha dato tanto a livello di gioco e di forza. Bisogna stare attenti, perché non è facile fare quattro partite in dieci giorni. Ma ci saranno sicuramente almeno due o tre cambi. Il mercato? Ci dobbiamo vedere dopo la partita. Con Tony D’Amico parlo tutti i giorni: Benassi non l’abbiamo mai avuto, non siamo in una situazione ideale. Qualcosa bisogna fare se vogliamo lottare con gli altri e non essere in continua emergenza. La storia di questa società dice che bisogna stare sempre attenti, mi auguro che miglioreremo. Ma anche in emergenza abbiamo fatto bene“.

Foto: Twitter Hellas Verona