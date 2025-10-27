Juric: “Dispiace per Tudor, era un uomo da Juve. Carnesecchi? Abbiamo chiarito, sono soddisfatto di quello che sta facendo”

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan. Queste le sue parole:

“L’esonero di Tudor? Mi dispiace per Tudor perché era un uomo da Juve: purtroppo fa parte de nostro lavoro. Se ho chiarito con Carnesecchi? Assolutamente si. Sono molto soddisfatto di quello che sta facendo, poi è chiaro che le parole dette a caldo si possono prendere in un certo modo: come modo è stato sbagliato, ma ora conta ripartire e fare bene. De Roon in difesa? Non è una sorpresa. Lui svolge bene quel ruolo lavorando sulla mezz’ala: è abituato e ha fatto molto bene”.

Foto: Instagram Atalanta