Juric: “Dionisi in continuità con De Zerbi, voglio un Torino grintoso. Io idolo dei tifosi? Vuol dire…”

Domani prenderà il via la quarta giornata di Serie A con Sassuolo-Torino. Ivan Juric, tecnico granata, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match del Mapei Stadium. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla partita

“Sarà una partita diversa rispetto all’ultima, sono una realtà consolidata e hanno fatto un grande calcio negli ultimi anni. Continuano il lavoro di De Zerbi, il nuovo tecnico Dionisi la pensa simile a lui. Spero che tirino un po’ meno (ride, ndr). Hanno qualità e giocatori di livello molto alto, sono forti e hanno gioco. È normale che tirino tante volte, speriamo che Vanja non abbia troppo lavoro da fare. Vogliamo metterli in difficoltà”.

Sull’inizio della sua esperienze in granata

“Io idolo dei tifosi? Vuol dire che sono disperati (ride, ndr). Come caratteristiche, vorrei fare un calcio con ciò che si identifica il tifoso del Toro. Dobbiamo affrontare le gare con grinta, può capitare la giornata storta ma speriamo che sia poche volte. Era simile all’Hellas, dove prima di me c’erano allenatore che facevano un gioco che non entusiasmavano. Tocca a noi dimostrare che possiamo divertire la gente: quando facciamo le cose bene, c’è un bel carico emotivo da parte della tifoseria”.

Foto: Twitter Torino