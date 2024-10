Juric: “Deluso dal pareggio. C’era un rigore netto. I fischi? Dobbiamo trasformarli in applausi”

Ivan Juric, tecnico della Roma, ha commentato a DAZN il pareggio contro il Monza.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una bellissima prestazione sia a livello difensivo che di gioco, creando tantissime occasioni da gol. L’unico è neo che devi fare più gol, peccato. La squadra ha interpretato la partita in modo eccellente, vedo margini di miglioramento fantastici. Sono molto soddisfatto della prestazione, deluso del risultato e del rigore non dato anche per la gente che è venuta e ci sostiene”.

Come valuta la prestazione di Soulé? “Penso che abbia fatto una buona gara, a tratti può fare meglio come gli altri giovani ma oggi sono stati tutti positivi. Mi dispiace per El Shaarawy che si è fatto male. Chi è entrato lo ha fatto con giusta energia, come Zalewski e ci ha dato tanto”.

Quali difficoltà maggiori state trovando? “La mia idea è che la squadra ha alzato molto il livello, vedo una squadra che percepisce molto velocemente quello che chiedo. Abbiamo fatto 7 punti nelle ultime 3 partite, le difficoltà derivano dall’ambiente che non è facile ma dobbiamo trasformare i fischi in applausi perché questi ragazzi lavorano duramente”.

Cosa manca per migliorare ancora? “Oggi l’unica difficoltà nostra era il lancio lungo per Djuric, abbiamo finito la partita in crescendo. Eravamo superiori, poi è chiaro che ci vuole ancora un po’ di tempo. Devo fare i complimenti a Celik e Angelino che hanno giocato 5 partite con un’intensità pazzesca. A Trigoria abbiamo tutto per recuperare dagli sforzi, da 3 punti siamo 10 e guardiamo con grande fiducia al futuro”.

Foto: twitter Roma