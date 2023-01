Juric: “Decimo posto sarebbe come scudetto. Coppa Italia? Abbiamo dimostrato maturità”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha tenuto la conferenza stampa di vigilia per poi affrontare domani lo Spezia. Questo un estratto delle sue parole: “Classifica? Se fai il decimo posto, è uno scudetto…Tra nono e undicesimo, poi c’è differenza notevole con le altre squadre davanti. Poi se dimostriamo a Milano che possiamo andare oltre e otteniamo risultati superiori, ci credo. Ma il Verona ha fatto nono, nono, decimo e poi penultimo più o meno con gli stessi giocatori. San Siro? I ragazzi avevano tanta concentrazione e applicazione: hanno giocato da persone mature. E’ la bellezza del calcio. Il Milan mi impressiona sempre, hanno scelto giocatori veri con pochi soldi. Quando gioco contro di loro, vedo un’intensità pazzesca e mi impressionano sempre. I ragazzi sono stati fantastici per la maturità con cui hanno giocato, anche Seck ha fatto benissimo in fase difensivo”.

Foto: profilo Twitter Torino