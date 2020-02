Juric, D’Aversa, Liverani: la Serie A con grande qualità

Ci sono gli allenatori che piangono. Quelli che non incidono. Quelli che stanno dimostrando di essere sempre più competitivi. Ivan Juric a Verona, Roberto D’Aversa a Parma e Fabio Liverani. In questa mini lista non inseriamo Roberto De Zerbi, già protagonista la scorsa stagione su questi schermi a Sassuolo, al punto da aver respinto qualche proposta importante pur di restare in Emilia. La scorsa stagione si era imposto anche D’Aversa a Parma, soprattutto nel girone di andata, ma quest’anno c’è stata la sua consacrazione. Benissimo Ivan Juric in sella all’Hellas, al punto di essere uno degli allenatori più seguiti in prospettiva. Percorso netto quello di Fabio Liverani: una doppia promozione a Lecce, dalla C alla A con un’organizzazione tattica da applausi. Ora cerca lo scudetto del Salento, tale sarebbe la salvezza e ci sono tutti i presupposti. Poi magari potrà spiccare il volo: come già raccontato, la Fiorentina gli ha messo gli occhi addosso.

Foto: Twitter Ufficiale Hellas Verona