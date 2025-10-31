Juric: “Contro il Milan meritavamo di vincere. Udinese? Ci faremo trovare pronti”

31/10/2025 | 15:15:38

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Queste le sue parole:

“La situazione della squadra? Contro il Milan abbiamo giocato bene. Siamo molto soddisfatti: il calcio purtroppo è così, dove non riesci a trovare il goal e prendi una rete su rimpallo. Serve migliorare, ma sono contento della squadra. Come affrontare l’Udinese? Hanno fatto sempre bene anche in casa. Hanno dei giocatori preparati oltre che ad avere in panchina un buon allenatore. Bisognerà stare molto attenti: ci faremo trovare pronti. Se c’è più rammarico per la Cremonese o per il Milan? Abbiamo sempre giocato ad altissimi livelli considerando quello che è stato prodotto, poi dipende sempre dall’avversario. Meritavamo di vincere contro il Milan vista la grande prestazione fatta, ma con la Cremonese non mi è piaciuto il primo tempo”.

Foto: Instagram Atalanta