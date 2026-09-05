Juric: “Contento dei nuovi giocatori, vogliamo migliorare tutti. Puntiamo su Colpani”

05/09/2026 | 15:57:21

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato del Monza: “Sono contento dei nuovi giocatori, bisogna inserirli pian piano perché non arrivano da situazioni perfette, tra operazioni e mesi passati fuori rosa, ma li inseriremo con calma. Il riscatto personale non credo sia una motivazione giusta, il mio obiettivo è migliorare i giocatori dal punto di vista tecnico e come persone. Colpani arriva da due annate sfortunate, ha caratteristiche ben precise, ha intelligenza tecnica e tutti puntiamo molto su di lui”.

foto sito monza