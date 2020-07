Juric-Conte, parole pesanti. E Antonio sbotta: “Stai muto, non rompere il…”

Momenti di tensione tra Antonio Conte e Ivan Juric durante Hellas-Inter. Tutto è nato da una punizione concessa a favore del Verona, l’allenatore nerazzurro ha sbottato: “Ma che fallo è?”. Juric non l’ha presa bene, lamentandosi per quella presa di posizione del suo collega, a quel punto Conte è esploso: “Juric non rompere il c…e stai muto”. Juric ha replicato, è dovuto intervenire il quarto uomo per ripristinare la normalità. L’episodio conferma il momento di nervosismo del tecnico leccese per l’attuale situazione in casa nerazzurra. E l’assenza di pubblico ha ovviamente amplificato e reso pubblico il momento di tensione.

Foto: sito ufficiale Inter