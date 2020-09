Juric: “Ci mancano quattro o cinque giocatori. Siamo in emergenza, ma sono fiducioso”

Ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio in campionato, Ivan Juric. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona: “Domani saremo in emergenza, non so chi far giocare. Ieri è arrivato Barak, oggi Favilli, credo si allenerà, ma bisogna lavorare non puoi buttarli dentro, ci vuole tempo – commenta l’allenatore -. Sapevamo che sarebbe stato un mercato difficile dove avremmo dovuto prendere tanti giocatori. Rispetto alla passata stagione siamo visti diversamente, questo è più difficile”. Un occhio al mercato: “Per ultimare la rosa ci mancano quattro o cinque giocatori forti. Abbiamo preso profili importanti che possono sostituire i partenti, ma anche le alternative che sono arrivate sono interessanti”. Sulla formazione: “Abbiamo problemi dietro, in mezzo e davanti (ride). Magnani non ci sarà, Cetin è indietro di condizione, Tameze credo abbia un tempo nelle gambe, Benassi ha un acciacco al polpaccio. Siamo in emergenza, ma sono fiducioso che abbiamo preso i profili giusti”.



Foto: Twitter Verona