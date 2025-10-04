Juric: “Ci mancano 4 punti, 2 stasera e 2 con il Pisa. Avremmo avuto una grande classifica”

04/10/2025 | 23:40:47

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Como.

Queste le sue parole: “Stasera miglior partita della mia gestione vista anche l’emergenza. Complimenti ai ragazzi, poco tempo per recuperare dopo la Champions. Il Como sappiamo tutti come gioca. Abbiamo pressato bene e rubato palla, ci sono mancate piccole cose per vincere una partita dominata contro una squadra che ha fatto un gran bel percorso”.

Ora c’è la sosta per recuperare qualche infortunato. “Adesso qualcuno andrà in nazionale e cercheremo di migliorare chi rimane. Oggi Lookman ha fatto un altro passo in avanti, gli mancava un tocco per fare gol. Un peccato, per lui ed Ederson”.

Che personalità Ahanor. “Soddisfatti di lui e Bernasconi, non era scontato contro Paz che ha fatto una partita strepitosa. Sono molto soddisfatto”.

Che divertimento stasera… “Io penso che il Como sia venuto a giocare la sua partita, senza rinunciare e rischiando sulle palle che noi abbiamo rubato. Noi abbiamo fatto molto bene, in costruzione da dietro, abbiamo fatto in questo senso un passo avanti”.

Buonissimo avvio in stagione. Si aspettava una squadra che reagisse così con lei? “Quando rientri in una situazione dove trovi cultura del lavoro… non è semplice, devi ereditare ma bene. Devi poi cambiare le cose che possano andar meglio. I ragazzi mi stanno dando soddisfazioni, ci sono basi importanti, ma aggiungiamo altre cose come il gioco da dietro. Però mancano punti per essere un po’ più su, tra questa partita e quella col Pisa”.

Ora che ha i giocatori con una buona fase offensiva, casuale che l’Atalanta abbia fatto solo un gol. “Dipende sempre dalla qualità dei giocatori. A volte lo sottovalutiamo, ma se torna Lookman e si ripresenta Scamacca… con i cambi potremo essere una squadra buona e forte perché i giocatori sono bravi”.

Foto: Instagram Atalanta