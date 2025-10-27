Juric: “Ci manca solo il gol, serve essere più concreti”

27/10/2025 | 14:35:18

Il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan. Queste le sue parole:

“Come contenere il Milan? De Roon non giocherà in difesa per quanto possa fare sia il difensore che il centrocampista. Poi valuteremo quanto sarà pronto Kossounou domani: magari oggi si può stravolgere tutto vedendo l’allenamento. Staremo a vedere. Cosa manca alla squadra? Manca solo il goal. Noi abbiamo creato, ma serve migliorare sulla concretezza: indipendentemente da statistiche, dati e varie opinioni. Escludendo il primo tempo di Cremona, ho visto una squadra che ha giocato bene, seppur serva essere più concreti”.

Foto: Instagram Atalanta