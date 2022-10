Juric: “C’è stata poca attenzione. I gol sono nati su occasioni che noi non concediamo di solito”

Il Torino esce sconfitta dalla trasferta di Napoli con il risultato di 3-1. A tal proposito è il tecnico granata Juric ha commentare la gara nel post partita: “C’è stata poca attenzione e quando abbassi l’attenzione poi soffri. Il Napoli è forte e ha saputo approfittarne. Abbiamo avuto occasioni per riaprire il match ma l’inizio è stato penalizzante. A livello di possesso palla abbiamo fatto meglio di loro, non mi sembrava stessimo in difficoltà, ma abbiamo avuto poca attenzione dei particolari. I gol sono nati su occasioni che noi non concediamo di solito”.

Foto: twitter Torino