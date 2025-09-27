Juric: “C’è rammarico, potevamo chiuderla prima e portare a casa i 3 punti”

27/09/2025 | 20:31:13

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Primi venti minuti meglio loro, specialmente sulle seconde palle. Dopo grande rammarico perché potevamo chiuderla in tre o quattro situazioni dove potevamo fare meglio. Non avevo la sensazione di poter prendere gol, che è arrivato per un errore però sono molto soddisfatto”

Soddisfatto del percorso? “Ci mancano solo due punti col Pisa, poi il cammino sarebbe stato perfetto. Oggi avevamo tanti giocatori fuori, ci sono state prestazioni importanti come quella di Ahanor. Ora dobbiamo pensare già alla partita col Bruges”.

Ahanor l’ha impressionata? “Aveva già fatto bene, oggi di nuovo su buonissimi livelli, è un ragazzo sveglio che ha voglia di migliorare. Ora deve rimanere lucido, continuare a lavorare così ma non ho grandi dubbi”.

Sulemana dove può arrivare? “Ha grandissimi margini di miglioramento, può migliorare nella finalizzazione e in certe scelte ma può migliorare. Nella fase difensiva è perfetto, ti puoi fidare di lui”.

Juric dato per finito troppo presto? “Il nostro mondo è così, per anni ho fatto bene. L’anno scorso non sono arrivati i risultati ma ho fatto esperienze importanti, mi sento rafforzato rispetto a due anni. Bisogna divertirsi, allenare i ragazzi e cercare di fare bene”.

Foto: Instagram Atalanta