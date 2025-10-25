Juric: “Carnesecchi? Ha sbagliato, deve parlare di meno e pensare a parare”

25/10/2025 | 23:53:35

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Carnesecchi ha detto che bisogna migliorare come squadra? Marco è un bravissimo ragazzo, sta facendo benissimo, ma in questo caso ha sbagliato: deve concentrarsi sul suo lavoro, parare, crescere. Parlare meno e lavorare di più. Non è questione di impegno, perché questi ragazzi stanno lavorando durissimo, giocano ogni tre giorni e danno tutto. Semplicemente, in questo momento non riusciamo a trasformare quanto creiamo. È un discorso tecnico, non mentale. È chiaro che quando crei tanto e non vinci da un po’, dà fastidio, ma bisogna restare lucidi”.

Foto: X Torino