Juric: “Buona prova, è mancata solo un po’ di sostanza”

16/08/2025 | 23:47:26

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo l’amichevole persa contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Penso che siamo competitivi fino a un certo punto. Penso che la squadra abbia fatto un’ottima gara, è chiaro che ci manca ancora un po’ di sostanza, di riempire la rosa bene per competere veramente. Nel nostro miglior momento abbiamo preso dei gol. Penso che la squadra abbia giocato, specialmente nel secondo tempo, i primi 20-25 minuti fino al gol mi sono piaciuti tanto perché li abbiamo messi veramente sotto pressione. È chiaro che Lookman e Retegui sono due giocatori favolosi che hanno fatto l’80-90% degli assist e dei gol. Ci sono anche situazioni in cui per essere competitivi a certi livelli ci dobbiamo rafforzare, questo è sicuro, però i ragazzi mi danno la sensazione che possano crescere ancora”.

Abbiamo visto che hai insistito molto sul pressing per non far respirare la squadra. Come hai visto questa fase?

“Cominciamo a fare le cose giuste, è chiaro che si può fare ancora meglio in certe situazioni. Penso che questa parte è stata fatta abbastanza bene, sui calci piazzati secondo me c’è da migliorare”.

Scamacca? Ci stiamo forzando anche un po’. Lui ha avuto due infortuni gravi, è in una fase che deve crescere ancora tanto, però ha grandissima voglia di esserci. Poi ci sono giornate in cui sta meglio, però secondo me dobbiamo recuperarlo il prima possibile”.

Samardzic? “È un ragazzo fantastico che lavora bene, in certe situazioni si trova molto bene. Bernasconi? Lo vogliamo valutare, c’è grossa mancanza, in questo periodo ha dimostrato che viaggia, in fase di attacco può fare ancora meglio, è un ragazzo di prospettiva”.

De Ketelaere? “Sì, ha un problema alla spalla, speriamo che stia bene”.

Foto: Instagram Atalanta