Juric: “Bravi a non perdere la testa, possiamo fare anche meglio. Kossounou si è fermato in tempo”

30/09/2025 | 21:15:23

Il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha parlato a Sky Sport dopo il successo sul Bruges: “Penso che il primo tempo l’abbiamo fatto giusto, abbiamo preso un gol veramente evitabile, però nel secondo tempo volevamo fare la partita come l’avevamo preparata, senza perdere la testa. Credo che nel secondo tempo li abbiamo schiacciati, creato tantissime occasioni da gol. I giocatori che sono entrati hanno dato una spinta enorme, è stata veramente bella e penso super meritata. Stiamo creando un bellissimo spirito, la voglia di lavorare. Mancano tantissimi giocatori, ma oggi quelli che non ti aspetti, come Ahanor e Bernasconi, hanno fatto partite strepitose. Tutti quelli che sono entrati, da Zappacosta agli altri, hanno dato una spinta importante. Sono d’accordo sui giovani, credo che si possa giocare meglio. Però mi soffermerei sulle belle notizie: i nomi dei due ragazzi che sono stati bravissimi, l’entrata, i cambi che abbiamo fatto hanno cambiato la partita. Le cose positive ci sono, soprattutto perché era importante vincere. Poi credo che debba crescere un pochino l’intensità: nel primo tempo non c’è stata quella pressione feroce sulla squadra avversaria. Kossounou? Vediamo, sembra che sia stato fermato al tempo giusto. Questi ragazzi giocano sempre, ogni tre giorni, non possiamo fare cambi là dietro. Sembrano piccole cose, adesso vediamo domani, facciamo le visite mediche, vediamo che cosa hanno lui e Bellanova. Ma sembra non sia nulla di grave”.

