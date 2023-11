Juric: “Bologna squadra allenata benissimo. Djidji non è ancora pronto”

Intervenuto in conferenza stampa per il match contro il Bologna in programma lunedi sera, Ivan Juric ha toccato diversi argomenti.

Le sue parole: “Durante la sosta eravamo in pochi, ma abbiamo lavorato bene. Poi sono arrivati tutti, abbiamo fatto buoni allenamenti, il Bologna è allenato benissimo, con tanti giocatori giovani e forti. Hanno fatto un buonissimo mercato cambiando chi era stato anni, ma il prodotto funziona bene”

“Zima va bene, a volte lo preferisco più in mezzo. Dobbiamo ancora decidere, ma siamo soddisfatti di Tameze da braccetto. Djidji ha fatto la settimana con noi, non è ancora pronto ma ogni giorno lo vedo più sciolto. Ha avuto un’altra operazione al pube, il dolore non sparisce subito. Rispetto a prima siamo fiduciosi: questa partita ancora no, ma lo inseriremo nelle rotazioni. E’ importante che faccia un passo in avanti nella prossima settimana. Vlasic è sempre più pimpante, va sempre meglio e siamo soddisfatti: sta crescendo. Qualcuno è penalizzato con i due attaccanti, lavoriamo su altri concetti e siamo soddisfatti”.

Foto: Juric Twitter Torino