Juric: “Belotti è il nostro capitano, resta al 100%”

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per presentare la sfida di domani contro la Fiorentina. Il tecnico granata ha anche parlato di mercato, soffermandosi sulla situazione di Belotti. Di seguito le sue parole:

Sulla partita contro la Fiorentina

“La Viola una squadra forte, a Roma hanno fatto bene nonostante l’inferiorità numerica. Hanno giocatori di talento, sarà tosta. Loro hanno grande qualità, il loro tecnico è propositivo e se non stai bene in campo rischi. Noi cercheremo di essere come contro l’Atalanta, propositivi e offensivi. Cerchiamo di fare punti. La formazione? Bremer non ci sarà. Giocherà Aina e non Ansaldi, che è un po’ indietro di condizione”.

Su Juric vs Italiano

“Sono situazioni diverse: la Fiorentina ha fatto meglio rispetto al Toro negli ultimi due anni. Loro hanno preso la strada degli investimenti, noi cerchiamo di tagliare i costi a prescindere dalle due salvezze all’ultimo. E’ legittimo, abbiamo perso molti soldi, ma io e lo staff non eravamo a conoscenza di questa austerity. Sono rimasto sorpreso. La situazione è questa, non lo sapevamo ma è stimolante. E’ la più stimolante che ho mai avuto: pur avendo perso giocatori importanti e con giocatori che hanno fatto male ultimamente, oltre a prendere solo prestiti, è una sfida allucinante. Questa è la situazione, lo accetto ma non ne ero a conoscenza”.

Sul nuovo acquisto Pobega

“Arriva in prestito secco, senza nessun diritto per noi: avevamo bisogno di uno come lui, devi accettare i compromessi ma non è bello lavorare per un’altra società. E’ un centrocampista totale, ci può dare una mano. Può fare l’interno o giocare più in avanti”.

Su Belotti

“Non andrà via, mi ha dato parola che rimane e che è il capitano. Si è anche allenato con il dolore: rimane al 100%”.

Foto: Twitter Torino