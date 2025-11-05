Juric: “Bella partita, giusta, equilibrata. Questa volta la fortuna ci ha restituito qualcosa. Lookman? Cose di campo”

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando la prestazione e il valore di un successo che potrebbe segnare una svolta nella stagione.

Queste le sue parole: “Penso che abbiamo fatto una bella partita, giusta, con equilibrio e determinazione. Siamo stati sfortunati in alcuni episodi, penso al gol annullato e al rigore sbagliato, ma questa volta la fortuna ci ha restituito qualcosa. La vittoria è meritata, è arrivata dopo una prestazione di alto livello e un grande gol di Samardzic. Siamo molto felici perché ci voleva un risultato così, anche per l’emotività del gruppo.”

Può essere la vittoria che cambia la stagione per peso e tempismo? “Ogni vittoria ha un suo peso specifico, ma questa vale tanto. Vincere qui, in uno stadio caldo e contro un avversario forte come il Marsiglia, dà fiducia e slancio. Però voglio chiarire una cosa: non è mai mancato nulla a questa squadra. Togliendo la partita di Udine, l’Atalanta ha sempre giocato un grande calcio, costruendo moltissimo. A volte non segni, prendi pali, trovi portieri in serata, ma la qualità e il lavoro non sono mai mancati. È il calcio: ci sono momenti in cui gira male, ma la squadra è sempre rimasta focalizzata e compatta. Io non ho mai avuto preoccupazioni.”

Durante la partita si è visto un confronto acceso con Lookman dopo la sostituzione. Cosa è successo? “Sono situazioni normali, succede in tutte le squadre e a tutti i livelli. I giocatori non amano essere sostituiti, reagiscono d’impulso. È successo anche altrove, basti vedere De Bruyne a Napoli o altri casi simili. Fa parte del calcio. Si esagera a caldo, poi tutto si chiarisce nello spogliatoio. L’importante è che resti sempre al centro una cosa: l’Atalanta. Conta il gruppo, i tifosi, la maglia. Tutto il resto passa. Serve rispetto e concentrazione, ma non è un problema: chi lavora per la squadra lo dimostra sul campo.”

Foto: sito Atalanta